Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T20:39+0300
https://ria.ru/20191123/1561519129.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156023/84/1560238482_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a50f6670431bf79290034a9c6d8097a0.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об одиннадцати нарушениях перемирия силовиками за сутки

20:39 23.11.2019
237
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение суток, заявил журналистам в субботу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С начала текущих суток противник 11 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель ведомства.
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
16 ноября, 13:35
ДНР обвинила украинских силовиков в провокационных обстрелах
Он отметил, что при обстрелах использовались минометы калибром 120 и 82 миллиметра, зенитные установки и стрелковое оружие. Под обстрелом оказались районы семи городов и населенных пунктов республики.
000031
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
ВСУ выпустили более 30 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР
Золотое, Донбасс
ЛНР заявила об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ДНР
ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Жозеп Боррель и Сергей Лавров
Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с "русскими шпионами"
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в Луганской области
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Аксенов оценил влияние западных санкций на экономику Крыма
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Волин рассказал, почему в семи регионах откладывается вещание врезок
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко
Парламент ЛНР назначил генпрокурора республики
Возгорание камыша в Анапе
Площадь горения камыша в Анапе сократилась до 800 "квадратов"
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Дети Моралеса покинули Боливию
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Международные организации помогли восстановить почти 1,2 тысячи домов в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния