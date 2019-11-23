В ДНР заявили об одиннадцати нарушениях перемирия силовиками за сутки

"С начала текущих суток противник 11 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что при обстрелах использовались минометы калибром 120 и 82 миллиметра, зенитные установки и стрелковое оружие. Под обстрелом оказались районы семи городов и населенных пунктов республики.