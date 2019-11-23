В Париже прошла демонстрация против насилия над женщинами

Участники акции протеста в Париже против насилия в отношении женщин

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Почти 50 тысяч человек в Почти 50 тысяч человек в Париже приняли участие в акции протеста против насилия над женщинами, сообщает телеканал BFMTV

По данным телеканала, мужчины и женщины вышли на демонстрацию "чтобы сказать "стоп" сексизму, сексуальным домогательствам и насилию над женщинами".

Акция, организатором которой стала феминистская организация "Мы Все", прошла от площади Оперы в сторону площади Нации. В ней приняли участие известные личности: актрисы Мюриэль Робэн, Жюли Гайе, Александра Лами шли в начале колонны протестующих. Подобные акции прошли и в других французских городах. Сотни людей принимали участие в демонстрациях в Лилле, Бордо, Ренне, Страсбурге и Тулузе.