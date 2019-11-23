Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы.

По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.

"Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла - 53 миллиона тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны", - сказал он.

Гордеев также указал на рост урожайности к 2018 году и в других культурах, в том числе в картофеле. "Все это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения", - сказал он.

Вице-премьер далее сообщил, что производство мяса и молока выросло на 2%.

"По экспорту ожидаем 24 миллиарда долларов", - сказал Гордеев.