Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы.
По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
"Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла - 53 миллиона тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны", - сказал он.
Гордеев также указал на рост урожайности к 2018 году и в других культурах, в том числе в картофеле. "Все это позволит иметь стабильные цены на потребительском рынке и увеличить темпы импортозамещения", - сказал он.
Вице-премьер далее сообщил, что производство мяса и молока выросло на 2%.
"По экспорту ожидаем 24 миллиарда долларов", - сказал Гордеев.
При этом он добавил, что общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2019 году составляет 318 миллиардов рублей. "Это на 20% больше, чем в прошлом году. Мониторинг показывает, что 99% будут доведены до сельхозпроизводителей до конца года", - сказал вице-премьер.