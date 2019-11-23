Волин рассказал, почему в семи регионах откладывается вещание врезок

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал РИА Новости, почему в семи регионах РФ откладывается вещание врезок региональных телеканалов в эфире Общественного телевидения России (ОТР)

В пятницу Волин сообщил, что 29 ноября в 68 субъектах РФ начнется вещание региональных врезок местных телеканалов в рамках эфира ОТР. При этом он отметил, что в семи регионах (Ивановская, Владимирская, Курганская, Иркутская и Кировская области, а также Хабаровский край и Республика Хакасия) по итогам консультаций с Наблюдательным советом ОТР местные врезки временно откладываются.

"Причины носят как организационно-технический, так и творческий характер. К сожалению, в эфире некоторых каналов встречаются заказные коммерческие материалы, что никак не вписывается в концепцию вещания ОТР. Не хочу называть конкретные каналы, чтобы не ставить коллег в неудобное положение. Но мы надеемся, что с течением времени у всех все будет хорошо", - сказал замминистра.

Ранее Волин сообщал, что наличие телеканала в перечне победителей на "21-ю кнопку" не означает автоматической трансляции региональных врезок. Он отмечал, что окончательное решение о трансляции принимает наблюдательный совет ОТР, берущий во внимание корректную подачу новостных и информационных материалов, соответствие материалов законодательству РФ, а также отсутствие откровенно проплаченных заказных материалов, имеющих коммерческий характер. При этом замминистра подчеркивал, что Конституция РФ запрещает любые проявления цензуры, поэтому политические оценки или ориентация региональных телевизионных каналов никак не могут стать причиной отрицательного мнения наблюдательного совета ОТР.