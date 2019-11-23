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РИА Новости

Волин рассказал, почему в семи регионах откладывается вещание врезок

20:13 23.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал РИА Новости, почему в семи регионах РФ откладывается вещание врезок региональных телеканалов в эфире Общественного телевидения России (ОТР).
В пятницу Волин сообщил, что 29 ноября в 68 субъектах РФ начнется вещание региональных врезок местных телеканалов в рамках эфира ОТР. При этом он отметил, что в семи регионах (Ивановская, Владимирская, Курганская, Иркутская и Кировская области, а также Хабаровский край и Республика Хакасия) по итогам консультаций с Наблюдательным советом ОТР местные врезки временно откладываются.
Алексей Волин
18 ноября, 15:20
Волин: возникшие при "врезке" региональных ТВ-программ техпроблемы решены
"Причины носят как организационно-технический, так и творческий характер. К сожалению, в эфире некоторых каналов встречаются заказные коммерческие материалы, что никак не вписывается в концепцию вещания ОТР. Не хочу называть конкретные каналы, чтобы не ставить коллег в неудобное положение. Но мы надеемся, что с течением времени у всех все будет хорошо", - сказал замминистра.
Ранее Волин сообщал, что наличие телеканала в перечне победителей на "21-ю кнопку" не означает автоматической трансляции региональных врезок. Он отмечал, что окончательное решение о трансляции принимает наблюдательный совет ОТР, берущий во внимание корректную подачу новостных и информационных материалов, соответствие материалов законодательству РФ, а также отсутствие откровенно проплаченных заказных материалов, имеющих коммерческий характер. При этом замминистра подчеркивал, что Конституция РФ запрещает любые проявления цензуры, поэтому политические оценки или ориентация региональных телевизионных каналов никак не могут стать причиной отрицательного мнения наблюдательного совета ОТР.
Регионы в цифре
5 ноября, 12:53
Региональные программы в "цифре"В 2019 году Россия совершила переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое. С ноября в цифровом формате в эфире появятся и врезки региональных каналов
С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинОбщественное телевидение РоссииРоссияОбщество
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