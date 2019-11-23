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РИА Новости

СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

19:48 23.11.2019 (обновлено: 22:25 23.11.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП с участием главы иркутского Тулуна, в аварии погибла жена мэра, сообщает СК.
Ранее источник в администрации города сообщил РИА Новости, что глава пережившего летом мощнейшее наводнение Тулуна Юрий Карих стал участником ДТП, столкнувшись с грузовиком, погибла его супруга.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна", — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, поздно вечером Карих ехал за рулем легковой машины в сторону Тулуна по Черемховскому району и врезался в стоявший на обочине "Камаз". В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК.
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Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году. До этого он возглавлял местную думу. На выборах 8 сентября 2019 года Карих получил 43 процента голосов избирателей, сохранив пост мэра.
Летом Тулун, в числе других населенных пунктов Приангарья, пережил две волны наводнения, в результате которого были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и пострадало более 45 тысяч человек.
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Юрий КарихСледственный комитет РФИркутская областьТулунПроисшествия
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