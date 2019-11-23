СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП с участием главы иркутского Тулуна, в аварии погибла жена мэра, сообщает Следователи начали проверку после ДТП с участием главы иркутского Тулуна, в аварии погибла жена мэра, сообщает СК

Ранее источник в администрации города сообщил РИА Новости, что глава пережившего летом мощнейшее наводнение Тулуна Юрий Карих стал участником ДТП, столкнувшись с грузовиком, погибла его супруга.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, поздно вечером Карих ехал за рулем легковой машины в сторону Тулуна по Черемховскому району и врезался в стоявший на обочине "Камаз". В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК.

Следователи находятся на месте.

Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году. До этого он возглавлял местную думу. На выборах 8 сентября 2019 года Карих получил 43 процента голосов избирателей, сохранив пост мэра.