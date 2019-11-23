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РИА Новости

Рогозин не сомневается, что космодром "Восточный" достроят в срок

19:43 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи
 Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пока уверен, что космодром "Восточный" достроят в срок. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам Рогозина, на космодроме продолжается работа по наращиванию трудовых ресурсов и материалов, заготовление конструкций. Он указал, что пик строительства космодрома придется на середину 2020 года.
"Самый главный объект - это стартовый стол, котлован вырыт на 71%", - сказал Рогозин. При этом он добавил, что по остальным 12 объектам строительства космодрома разработана проектная документация, получены экспертизы.
"Я пока не сомневаюсь, что закончим в установленные сроки", - сказал он.
Строительство новой очереди космодрома Восточный
Вчера, 19:39
За строительством "Восточного" следят со спутников, заявил Рогозин
В четверг СК сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве "Восточного" возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди - инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".
Космодром Восточный
5 июля, 00:24
Космодром Восточный
282002
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинРоссия
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