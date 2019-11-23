Рогозин не сомневается, что космодром "Восточный" достроят в срок

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пока уверен, что космодром "Восточный" достроят в срок. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам Рогозина, на космодроме продолжается работа по наращиванию трудовых ресурсов и материалов, заготовление конструкций. Он указал, что пик строительства космодрома придется на середину 2020 года.
"Самый главный объект - это стартовый стол, котлован вырыт на 71%", - сказал Рогозин. При этом он добавил, что по остальным 12 объектам строительства космодрома разработана проектная документация, получены экспертизы.
"Я пока не сомневаюсь, что закончим в установленные сроки", - сказал он.
В четверг СК сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве "Восточного" возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди - инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".
5 июля, 00:24Космодром Восточный