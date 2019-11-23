Рогозин не сомневается, что космодром "Восточный" достроят в срок

Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи

По словам Рогозина, на космодроме продолжается работа по наращиванию трудовых ресурсов и материалов, заготовление конструкций. Он указал, что пик строительства космодрома придется на середину 2020 года.

"Самый главный объект - это стартовый стол, котлован вырыт на 71%", - сказал Рогозин. При этом он добавил, что по остальным 12 объектам строительства космодрома разработана проектная документация, получены экспертизы.

"Я пока не сомневаюсь, что закончим в установленные сроки", - сказал он.