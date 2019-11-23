За строительством "Восточного" следят со спутников, заявил Рогозин

"Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у "Роскосмоса" - нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли", - заявил Рогозин.

Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи

Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи

По его словам, проводятся съемки и отмечается, что произошло за неделю, чтобы процесс был очевидным, а "дальше информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей".