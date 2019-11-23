За строительством "Восточного" следят со спутников, заявил Рогозин

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация использует собственную спутниковую группировку для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома "Восточный".
"Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у "Роскосмоса" - нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли", - заявил Рогозин.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи
Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи
По его словам, проводятся съемки и отмечается, что произошло за неделю, чтобы процесс был очевидным, а "дальше информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей".
Рогозин отметил, что для детализации информации "Роскосмос" проводит дополнительную аэросъемку при помощи дронов. "Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит", - сказал он.
5 июля, 00:24Космодром Восточный