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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-23T19:31+0300
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РИА Новости

Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник

19:30 23.11.2019 (обновлено: 19:31 23.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на севере Сирии возросло до 16 человек, более 20 пострадали, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
Взрыв автомашины произошел утром в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии,
"Число жертв возросло до 16 из-за того, что четверо пострадавших при взрыве скончались в больницах", - сказал собеседник агентства.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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Война в СирииВойна в СирииСвободная сирийская армияСирияВ мире
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