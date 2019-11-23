Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T19:22+0300
https://ria.ru/20191123/1561517426.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155746/20/1557462008_0:85:2896:1714_1036x0_80_0_0_cd2b3f12d5695ed2a94a40241e54e639.jpg
РИА Новости

На российско-грузинской границе задержали трех граждан Армении

19:22 23.11.2019
5417
© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс. 2010 год
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. 2010 год
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Грузинские власти задержали в субботу трех граждан Армении, прибывших в Грузию из России через КПП "Верхний Ларс", у них обнаружен запрещенный груз, сообщили в армянском посольстве в Тбилиси.
"Сегодня на грузинском участке КПП "Верхний Ларс" был остановлен следующий в Армению (из России – ред.) автобус, в котором был обнаружен запрещенный груз. По сообщению правоохранительных органов Грузии, задержаны трое граждан Армении, ведется следствие", - говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Facebook.
Отмечается, что остальные пассажиры автобуса допрошены и скоро направятся в Армению. "Армянские дипломаты доставили на КПП продукты питания и предметы первой необходимости", - отметили в посольстве.
Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией.
Вид на Ереван
22 ноября, 11:09
Ереван сообщил о задержании в России разыскиваемого в Армении экс-депутата
1083277
Обсудить 2
РоссияАрменияГрузияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Вид на Ереван
Ереван сообщил о задержании в России разыскиваемого в Армении экс-депутата
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Стоп-кадр видео из аккаунта cats_of_instagram
Пользователей Сети рассмешил котенок, исполнивший "лунную походку"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния