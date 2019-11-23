Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи

Президент поинтересовался у Рогозина, какие вопросы остались не решенными с момента их последней встречи на космодроме. Глава "Роскосмоса" ответил, что хотел бы доложить о строительстве второй очереди для тяжелой ракеты "Ангара".

"В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно", — сказал Рогозин.

Он добавил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.

Кроме того, чтобы установить "объективный контроль" над процессом строительства, "Роскосмос" решил следить за площадкой с помощью спутников. Для этого госкорпорация использует свою орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли, рассказал Рогозин.

По его словам, проводятся съемки и отмечается, что произошло за неделю, чтобы процесс был очевидным, а "дальше информация математически обрабатывается, и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей".

Рогозин отметил, что для детализации информации "Роскосмос" проводит дополнительную аэросъемку при помощи дронов.

"Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит", — сказал он.

Слышали новость? Когда перестанут воровать? Новые дела по космодрому Восточный

В четверг СК сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве Восточного возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018-го по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди — инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".

Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где было похищено 11 миллиардов рублей.