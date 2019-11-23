Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T19:47+0300
https://ria.ru/20191123/1561517308.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156151/71/1561517157_0:111:2727:1645_1036x0_80_0_0_20f8b65f871e1a92fb0c62d4ca26a967.jpg
РИА Новости

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

19:13 23.11.2019 (обновлено: 19:47 23.11.2019)
4844
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи
 Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
Президент поинтересовался у Рогозина, какие вопросы остались не решенными с момента их последней встречи на космодроме. Глава "Роскосмоса" ответил, что хотел бы доложить о строительстве второй очереди для тяжелой ракеты "Ангара".
Строительство космодрома Восточный в Благовещенске
21 ноября, 09:54
Стройка на Восточном контролируется, заявили в дирекции космодрома
"В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно", — сказал Рогозин.
Он добавил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.
Кроме того, чтобы установить "объективный контроль" над процессом строительства, "Роскосмос" решил следить за площадкой с помощью спутников. Для этого госкорпорация использует свою орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли, рассказал Рогозин.
По его словам, проводятся съемки и отмечается, что произошло за неделю, чтобы процесс был очевидным, а "дальше информация математически обрабатывается, и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей".
Рогозин отметил, что для детализации информации "Роскосмос" проводит дополнительную аэросъемку при помощи дронов.
"Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит", — сказал он.
Слышали новость?
Когда перестанут воровать? Новые дела по космодрому Восточный
21 ноября, 19:04
В четверг СК сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве Восточного возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018-го по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди — инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".
Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где было похищено 11 миллиардов рублей.
В июне начали строительство второй очереди — под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.
Космодром Восточный
5 июля, 00:24
Космодром Восточный
383534539
Обсудить 14
Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Надеюсь, всё получится.
23 ноября, 19:31
Вальтер Погосов
2110002
11 лярдов только с одной стройки, а если в маштабах всей страны? Но денег нет, а вы держитесь. Всего хорошего.
23 ноября, 20:38
aarrem1979
1300200
Рекомендуем
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В конгрессе призвали Белый дом прояснить позицию по "Открытому небу"
Астероид над Землей
"Роскосмос" сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Японию
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
"Терзайте их, трясите". О чем Путин и Медведев просили единороссов
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Президент РФ Владимир Путин и митрополит Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время встречи
Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
Гордеев назвал три задачи, которые нужно решить в сельском хозяйстве
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния