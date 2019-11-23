Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T19:12+0300
https://ria.ru/20191123/1561517256.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155096/64/1550966427_368:0:2098:973_1036x0_80_0_0_b8e0e41a5c8f4f74b9c2d74b7b741c16.jpg
РИА Новости

Пенс обсудил с премьером Ирака ситуацию в стране

19:12 23.11.2019
164
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом в Ираке, обсудил с премьер-министром этой страны Аделем Абд аль-Махди ситуацию в Ираке, где уже более двух месяцев проходят массовые народные протесты, говорится в заявлении канцелярии иракского премьера.
"В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов", - сообщили в иракском правительстве.
Пенс прибыл в Ирак в субботу с необъявленным визитом. Он посетил американскую военную базу "Айн аль-Асад", где выступил перед американскими военнослужащими.
В правительстве Ирака сообщили, что "визит был согласован", однако переговоры с иракским премьером прошли только по телефону.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
11 ноября, 06:27
США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
030220
Обсудить 3
Аделем Абд аль-МахдиМайк ПенсИракСШАВ мире
Рекомендуем
Вице-президент США Майк Пенс
СМИ: вице-президент США посетит американскую военную базу в Ираке
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника История Крыма
Нарышкин оценил взаимодействие спецслужб России и Турции
Вид на один из кварталов Тегерана
Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам
Город Будапешт
Будапешт надеется, что Зеленский восстановит права венгров на Украине
Пограничный переход между Ираком и Ираном
Ирак восстановил работу КПП на границе с Ираном, сообщили СМИ
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник
Участники акции протеста в Париже против насилия в отношении женщин
В Париже прошла демонстрация против насилия над женщинами
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. 2010 год
На российско-грузинской границе задержали трех граждан Армении
Боливия
Боливийский сенат принял закон о новых выборах
Жилой район Сеула
Южная Корея и Япония хотят провести встречу лидеров в декабре
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии завершил работу десятый российско-турецкий патруль
Тосимицу Мотэги
Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили договор о разведданных
Курортный город Ницца
На Лазурном берегу во Франции объявили красный уровень опасности
Последствия наводнений в западной части Кении. 23 ноября 2019
В Кении при сходе оползня погибли не менее 37 человек
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии заявил, что планирует быть 9 мая в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния