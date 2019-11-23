Пенс обсудил с премьером Ирака ситуацию в стране

"В ходе разговора стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, перспективы сотрудничества, а также последние события в Ираке, усилия правительства, реформы, направленные на удовлетворение требований демонстрантов", - сообщили в иракском правительстве.

Пенс прибыл в Ирак в субботу с необъявленным визитом. Он посетил американскую военную базу "Айн аль-Асад", где выступил перед американскими военнослужащими.

В правительстве Ирака сообщили, что "визит был согласован", однако переговоры с иракским премьером прошли только по телефону.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.