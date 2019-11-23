Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка попыталась оправдаться

Женщина заявила, что хотела привлечь внимание к проблеме недостаточного наказания за нарушения ПДД. По ее словам, штрафы слишком маленькие.

"Дети ездят за рулем. Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издает законы", — заявила Алтынбаева.

Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама 29-летняя нарушительница. В комментарии к ролику многодетная мать написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи женщина заявила, что никто "не вправе судить, не пройдя (ее. — Прим. ред.) жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".