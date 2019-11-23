Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка попыталась оправдаться

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева попыталась оправдаться за то, что посадила за руль шестилетнего сына. Об этом сообщает НТВ.
Женщина заявила, что хотела привлечь внимание к проблеме недостаточного наказания за нарушения ПДД. По ее словам, штрафы слишком маленькие.
"Дети ездят за рулем. Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издает законы", — заявила Алтынбаева.
Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама 29-летняя нарушительница. В комментарии к ролику многодетная мать написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи женщина заявила, что никто "не вправе судить, не пройдя (ее. — Прим. ред.) жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".
Позднее Алтынбаева заявила, что не боится реакции ДПС и не видит "ничего плохого" в том, что малолетний ребенок водит машину. Вскоре женщину оштрафовали за нарушение ПДД, а СК завел уголовные дела за оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для его жизни.