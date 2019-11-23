Под Иркутском задержали мужчину, пытавшегося убить знакомую в лесу

Происшествие получило большой общественный резонанс, пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. Женщина также показала следы от ударов на голове и раны на груди. По ее словам, мужчина также угрожал ее матери.