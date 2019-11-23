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РИА Новости

Под Иркутском задержали мужчину, пытавшегося убить знакомую в лесу

19:08 23.11.2019 (обновлено: 20:19 23.11.2019)
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
ИРКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Жителю Железногорска-Илимского, который несколько дней назад пытался убить женщину в лесу, предъявили обвинение, сообщает управление СК по региону.
Происшествие получило большой общественный резонанс, пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. Женщина также показала следы от ударов на голове и раны на груди. По ее словам, мужчина также угрожал ее матери.
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По версии следствия, нападавший оставил жертву в лесу и скрылся. Женщина осталась жива благодаря тому, что сумела добраться до автомобильной дороги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
"Тридцатиоднолетнему жителю города Железногорск-Илимский предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Анастасия Ещенко
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Следственный комитет РФИркутская областьРоссияПроисшествия
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