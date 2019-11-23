Лоза объяснил отношение Ротару к России и Украине

Артистка с начала 70-х практически ежегодно участвовала в программе "Песня года", однако в прошлом году отменила свое выступление. Ротару связала свое решение с введение военного положения на Украине. В декабре этого года певица станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM", который пройдет в Москве.
Как заявил Лоза, в какой бы город ни приезжал артист, он всегда говорит, что это место самое красивое. По его словам, таковы "условия существования" на эстраде.
"Она приехала на Украину и сказала, что там все правильно и все хорошо. Едет в Россию — говорит, что там все правильно и хорошо", — сказал Лоза.
Он отметил, что на Украине разрешают выступать только тем артистам, которые сделали что-то "против России".
"Чего к Ротару пристали?! <…> На Украине даже Ани Лорак, своей украинской артистке, сорвали концерт в Одессе, потому что посчитали, что она недостаточно плохо относится к России. <…> По-другому нельзя", — пояснил музыкант.
По мнению Лозы, решение властей относительно выступления тех или иных артистов не повлияет на мнение российских зрителей.
"Люди пойдут на концерт артиста, которого любят", — заключил он.
18 ноября, 18:40Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России