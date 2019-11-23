Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-23T19:43+0300
https://ria.ru/20191123/1561516984.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/50/1558065013_0:174:2969:1844_1036x0_80_0_0_d30e90f4c5e421142af31060a15b8b8d.jpg
РИА Новости

Лоза объяснил отношение Ротару к России и Украине

19:01 23.11.2019 (обновлено: 19:43 23.11.2019)
12208
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал намерение Софии Ротару возобновить выступления в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Артистка с начала 70-х практически ежегодно участвовала в программе "Песня года", однако в прошлом году отменила свое выступление. Ротару связала свое решение с введение военного положения на Украине. В декабре этого года певица станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM", который пройдет в Москве.
Певица София Ротару
Вчера, 05:42
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Как заявил Лоза, в какой бы город ни приезжал артист, он всегда говорит, что это место самое красивое. По его словам, таковы "условия существования" на эстраде.
"Она приехала на Украину и сказала, что там все правильно и все хорошо. Едет в Россию — говорит, что там все правильно и хорошо", — сказал Лоза.
Он отметил, что на Украине разрешают выступать только тем артистам, которые сделали что-то "против России".
"Чего к Ротару пристали?! <…> На Украине даже Ани Лорак, своей украинской артистке, сорвали концерт в Одессе, потому что посчитали, что она недостаточно плохо относится к России. <…> По-другому нельзя", — пояснил музыкант.
По мнению Лозы, решение властей относительно выступления тех или иных артистов не повлияет на мнение российских зрителей.
"Люди пойдут на концерт артиста, которого любят", — заключил он.
Певица София Ротару. Архивное фото
18 ноября, 18:40
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
197365220
Обсудить 19
КультураШоу-бизнесЮрий ЛозаАни ЛоракОдессаРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Стандартная селючка- селянка, ненавидит всё российское, кроме российских денежных знаков..
23 ноября, 19:37
Сергей Норд
3900004
Ретро ФМ пробило глубокое дно.
23 ноября, 19:26
Славик Л
2220003
Рекомендуем
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Ребенок за рулем автомобиля
Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка попыталась оправдаться
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния