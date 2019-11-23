На Лазурном берегу во Франции объявили красный уровень опасности

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Высший, красный уровень метеоопасности объявлен в двух департаментах на юго-востоке Франции в связи с дождями и наводнениями, сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастенер.
"Красный уровень в Варе и Приморских Альпах. Если вы проживаете в этих департаментах, будьте бдительны, предупредите ваших близких и прислушивайтесь к советам властей", - говорится в сообщении Кастанера в Twitter.
Министр отметил, что государственные службы работают на местах для защиты граждан.
Телеканал BFMTV сообщил, что сотни человек были эвакуированы из-за ливней в департаменте Вар. Не менее 1,3 тысячи домов остались без электричества, поезда ходят с задержками.
Предыдущий погодный апокалипсис произошел во Франции неделю назад, когда сотни тысяч домов остались без света из-за мощного снегопада в регионе Овернь - Рона - Альпы к северу от Лазурного берега.