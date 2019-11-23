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РИА Новости

На Лазурном берегу во Франции объявили красный уровень опасности

18:56 23.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКурортный город Ницца
Курортный город Ницца
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Высший, красный уровень метеоопасности объявлен в двух департаментах на юго-востоке Франции в связи с дождями и наводнениями, сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастенер.

"Красный уровень в Варе и Приморских Альпах. Если вы проживаете в этих департаментах, будьте бдительны, предупредите ваших близких и прислушивайтесь к советам властей", - говорится в сообщении Кастанера в Twitter.

Министр отметил, что государственные службы работают на местах для защиты граждан.
Телеканал BFMTV сообщил, что сотни человек были эвакуированы из-за ливней в департаменте Вар. Не менее 1,3 тысячи домов остались без электричества, поезда ходят с задержками.
Предыдущий погодный апокалипсис произошел во Франции неделю назад, когда сотни тысяч домов остались без света из-за мощного снегопада в регионе Овернь - Рона - Альпы к северу от Лазурного берега.
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