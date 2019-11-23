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РИА Новости

Старшинов призвал к диалогу с правозащитным центром "Единой России"

18:52 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкXIX съезд партии "Единая Россия"
XIX съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правозащитный центр партии "Единая Россия" открыт к сотрудничеству со всеми заинтересованными и конструктивными правозащитниками, заявил журналистам сопредседатель правозащитного центра ЕР, депутат Госдумы Михаил Старшинов.
"Двери наши открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами. Я не готов озвучивать сейчас какой-то сформированный план... Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными участниками этого процесса", - сказал Старшинов.
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Он отметил, что с советских времен у него сложился стереотип о том, что правозащитник - это, скорее всего, антисоветчик. "Это неправильная история, когда подобного рода деятельностью занимаются в значительной степени, причем даже не сказал бы, что занимаются, но пиар делают, самые разные представители нашего общества. А заниматься этим в первую очередь должна власть, партия власти", - добавил Старшинов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия" отметил необходимость усилить работу по защите прав граждан. По его словам, люди смогут обращаться в правозащитный центр "Единой России", связаться с которым можно будет через ближайшую общественную приемную партии.
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