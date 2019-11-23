Старшинов призвал к диалогу с правозащитным центром "Единой России"

"Двери наши открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами. Я не готов озвучивать сейчас какой-то сформированный план... Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными участниками этого процесса", - сказал Старшинов.

Он отметил, что с советских времен у него сложился стереотип о том, что правозащитник - это, скорее всего, антисоветчик. "Это неправильная история, когда подобного рода деятельностью занимаются в значительной степени, причем даже не сказал бы, что занимаются, но пиар делают, самые разные представители нашего общества. А заниматься этим в первую очередь должна власть, партия власти", - добавил Старшинов.