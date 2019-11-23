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РИА Новости

Глава МИД Венгрии надеется на улучшение отношений России с НАТО и США

18:38 23.11.2019
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© Flickr / Agencia de Noticias ANDESГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© Flickr / Agencia de Noticias ANDES
НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Венгрия надеется на улучшение отношений между РФ и НАТО, а также между Россией и США, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия является членом НАТО.
"Мы маленькое центрально-европейское государство. Мы всегда располагались между Западом и Востоком. И в нашей истории много примеров. И у этих примеров всегда были последствия. Один из выводов заключается в том, что с точки зрения безопасности мы заинтересованы в сотрудничестве, диалоге между Западом и Востоком, основанном на взаимном доверии и уважении", - сказал Сийярто, комментируя состояние отношений между РФ и НАТО.
"У нас есть четкие уроки из истории. Как только происходил конфликт между Западом и Востоком, мы, Венгрия, Центральная Европа, мы всегда проигрывали. Мы не хотим больше поражений. Так что ключевым интересом в сфере национальной безопасности для нас является наличие сотрудничества между Западом и Востоком. Поэтому мы надеемся, что вы и НАТО сможете восстановить сотрудничество", - добавил он.
Сийярто выразил надежду на более активное сотрудничество между США и Россией.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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МИД ВенгрииПетер СийяртоНАТОРоссияСШАВ мире
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