Глава МИД Венгрии надеется на улучшение отношений России с НАТО и США

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя - РИА Новости. Венгрия надеется на улучшение отношений между РФ и НАТО, а также между Россией и США, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Венгрия надеется на улучшение отношений между РФ и НАТО, а также между Россией и США, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Венгрия является членом НАТО

"Мы маленькое центрально-европейское государство. Мы всегда располагались между Западом и Востоком. И в нашей истории много примеров. И у этих примеров всегда были последствия. Один из выводов заключается в том, что с точки зрения безопасности мы заинтересованы в сотрудничестве, диалоге между Западом и Востоком, основанном на взаимном доверии и уважении", - сказал Сийярто, комментируя состояние отношений между РФ и НАТО.

"У нас есть четкие уроки из истории. Как только происходил конфликт между Западом и Востоком, мы, Венгрия, Центральная Европа, мы всегда проигрывали. Мы не хотим больше поражений. Так что ключевым интересом в сфере национальной безопасности для нас является наличие сотрудничества между Западом и Востоком. Поэтому мы надеемся, что вы и НАТО сможете восстановить сотрудничество", - добавил он.

Сийярто выразил надежду на более активное сотрудничество между США и Россией.