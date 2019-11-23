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РИА Новости

"Как в сказке, подъехали на подъемных кранах": флешмоб от МВД

18:37 23.11.2019 (обновлено: 18:40 23.11.2019)
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© МВД РоссииСотрудники МВД поздравляют пациентку перинатального центра с Днем матери
Сотрудники МВД поздравляют пациентку перинатального центра с Днем матери
© МВД России
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Пациентки Московского областного перинатального центра в Балашихе, возможно, и не вспомнили бы, как прошел еще один их день в статусе новоиспеченных мам, если бы не сотрудники МВД России, устроившие им необычный музыкальный сюрприз к Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
Музыканты духового оркестра московской полиции поднялись на автоподъемниках к окнам палат на третьем этаже, где находились молодые мамы, сыграли им композицию “Колыбельная медведицы” из мультфильма “Умка” и подарили цветы. Пациентки и работники центра были в восторге, рассказали в ведомстве.
"Как в сказке, подъехали на подъемных кранах! Играли музыку, которая тронула меня до глубины души, я плакала... Не думала, что когда-нибудь в моей жизни будет такой невероятный подарок. Спасибо им большое!", – поделилась впечатлениями молодая мама Марина.
В таком удивительном формате День матери отмечается в перинатальном центре впервые. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, оркестр также устроил музыкальный праздник в холле перинатального центра с шарами и цветами. Полицейские поздравили женщин и поблагодарили всех врачей, медсестер и сотрудников за их важный труд.
"Благодаря МВД и прекрасному оркестру московской полиции получился потрясающий праздник – играла чудесная музыка, женщинам дарили цветы. Это наполнило весь наш центр радостью. Все женщины счастливы, на лицах улыбки, у некоторых даже слезы на глазах", – сказала главный врач медучреждения Ольга Серова, отметив, что пациенткам важно видеть, с какой любовью и уважением относятся к ним и их материнству.
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