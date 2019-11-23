Кадыров сообщил, что Медведев запланировал совещание по Кавказу

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что премьер Дмитрий Медведев на встрече с ним пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, на котором обсудят в том числе проблему блокпостов.
Ранее сообщалось, что Медведев в субботу встретится с Кадыровым. На встрече планировалось обсудить проблему ликвидации блокпостов на границах республик Северного Кавказа.
Глава Чечни подчеркнул, что Медведев внимательно отнёсся к проблеме на автомагистралях Северного Кавказа блокпостов, "которые давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа".
"Дмитрий Анатольевич обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блокпостов", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров ранее заявил, что нужно избавиться от блокпостов на административных границах на Северном Кавказе и "Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты". Медведев на встрече с активом ЕР в четверг признал, что проблема блокпостов существует, но над ее решением работают.