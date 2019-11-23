Кадыров сообщил, что Медведев запланировал совещание по Кавказу

Глава Чечни подчеркнул, что Медведев внимательно отнёсся к проблеме на автомагистралях Северного Кавказа блокпостов, "которые давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа".

Кадыров ранее заявил, что нужно избавиться от блокпостов на административных границах на Северном Кавказе и "Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты". Медведев на встрече с активом ЕР в четверг признал, что проблема блокпостов существует, но над ее решением работают.