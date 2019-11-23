Японская "Сискан" заинтересовалась строительством медцентра в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Компания "Сискан" подтвердила заинтересованность в строительстве в Ростове-на-Дону высокотехнологичного российско-японского медицинского центра, сообщает правительство Компания "Сискан" подтвердила заинтересованность в строительстве в Ростове-на-Дону высокотехнологичного российско-японского медицинского центра, сообщает правительство Ростовской области

Накануне обменное письмо о сотрудничестве в сфере медицины подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель совета директоров компании "Сискан" Юкитоси Ямамото.

"Наша основная задача – структурировать и реализовать проект, о котором мы ведем речь, о возможном строительстве здесь крупного, современного российско-японского центра. Структурировать – с точки зрения создания здания, системы управления, функционирования, то есть полностью реализовать этот проект", - приводятся слова Ямамото.

В ходе визита руководители японской компании посмотрели несколько земельных участков, из которых может быть выбрана территория под строительство центра.

"Мы, со своей стороны готовы, создать определенные условия для того, чтобы такой проект, когда мы договоримся об этом окончательно, был реализован в максимально короткие сроки и, надеюсь, с высочайшим качеством", - отметил Голубев.

Сотрудничество Ростовской области с Японией активно расширяется. По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот региона с Японией увеличился на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020 году ожидаются визит в Ростов японской бизнес-миссии, а в Японии пройдут Дни Ростовской области. Кроме того, предполагается, что в будущем году регион подпишет соглашение о сотрудничестве с префектурой Окинава.