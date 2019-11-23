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РИА Новости

Японская "Сискан" заинтересовалась строительством медцентра в Ростове

18:31 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский центр
Медицинский центр
© РИА Новости / Алексей Даничев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Компания "Сискан" подтвердила заинтересованность в строительстве в Ростове-на-Дону высокотехнологичного российско-японского медицинского центра, сообщает правительство Ростовской области.
Накануне обменное письмо о сотрудничестве в сфере медицины подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель совета директоров компании "Сискан" Юкитоси Ямамото.
"Наша основная задача – структурировать и реализовать проект, о котором мы ведем речь, о возможном строительстве здесь крупного, современного российско-японского центра. Структурировать – с точки зрения создания здания, системы управления, функционирования, то есть полностью реализовать этот проект", - приводятся слова Ямамото.
В ходе визита руководители японской компании посмотрели несколько земельных участков, из которых может быть выбрана территория под строительство центра.
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"Мы, со своей стороны готовы, создать определенные условия для того, чтобы такой проект, когда мы договоримся об этом окончательно, был реализован в максимально короткие сроки и, надеюсь, с высочайшим качеством", - отметил Голубев.
Сотрудничество Ростовской области с Японией активно расширяется. По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот региона с Японией увеличился на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020 году ожидаются визит в Ростов японской бизнес-миссии, а в Японии пройдут Дни Ростовской области. Кроме того, предполагается, что в будущем году регион подпишет соглашение о сотрудничестве с префектурой Окинава.

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