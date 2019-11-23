Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни жителей Роман Вильфанд. В ближайшие дни жителей Москвы Подмосковья ждет "пушкинская" погода — мороз и солнце. Об этом рассказал телеканалу " 360 " научный руководитель Гидрометцентра

В ночь на субботу температура в Москве достигла минус 11 градусов, а по области упала до 15,5 градуса ниже нуля. По словам синоптика, такая погода характерна для декабря и даже января. Он отметил, что существенных изменений в ближайшие дни ждать не стоит.

"Температурный фон будет в ночь на воскресенье, 24 ноября, минус восемь-десять градусов, а по области еще ниже, до минус 13 градусов. Дневные температуры — минус два — минус четыре", — рассказал Вильфанд.

Уже в среду, 27 ноября, атмосферное давление придет в норму, а температура воздуха повысится до околонулевых значений. При этом ожидается мокрый снег.