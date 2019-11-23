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РИА Новости

Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве

18:27 23.11.2019 (обновлено: 19:59 23.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ждет "пушкинская" погода — мороз и солнце. Об этом рассказал телеканалу "360" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В ночь на субботу температура в Москве достигла минус 11 градусов, а по области упала до 15,5 градуса ниже нуля. По словам синоптика, такая погода характерна для декабря и даже января. Он отметил, что существенных изменений в ближайшие дни ждать не стоит.
"Температурный фон будет в ночь на воскресенье, 24 ноября, минус восемь-десять градусов, а по области еще ниже, до минус 13 градусов. Дневные температуры — минус два — минус четыре", — рассказал Вильфанд.
Уже в среду, 27 ноября, атмосферное давление придет в норму, а температура воздуха повысится до околонулевых значений. При этом ожидается мокрый снег.
Синоптик напомнил, что снежный покров в Москве, вероятнее всего, установится 28 ноября.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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