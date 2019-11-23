Глава МИД Венгрии заявил, что планирует быть 9 мая в Москве

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует присутствовать на праздничных мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве.

"Что касается мероприятий 9 мая, в прошлый раз, пять лет назад, я сам представлял правительство Венгрии. И в этот раз, я думаю, будет так же", - сказал Сийярто РИА Новости.

Говоря о перспективах встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина, министр указал, что контакты на высшем уровне проводятся раз в год.

"В прошлом году премьер-министр посетил Москву, в этом году ваш президент посетил нас. В следующем году наш премьер посетит Москву. Это всегда проходит во второй половине года", - отметил Сийярто.