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РИА Новости

Глава МИД Венгрии заявил, что планирует быть 9 мая в Москве

18:18 23.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
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НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует присутствовать на праздничных мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве.
"Что касается мероприятий 9 мая, в прошлый раз, пять лет назад, я сам представлял правительство Венгрии. И в этот раз, я думаю, будет так же", - сказал Сийярто РИА Новости.
Говоря о перспективах встречи премьера Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина, министр указал, что контакты на высшем уровне проводятся раз в год.
"В прошлом году премьер-министр посетил Москву, в этом году ваш президент посетил нас. В следующем году наш премьер посетит Москву. Это всегда проходит во второй половине года", - отметил Сийярто.
"Ваш президент был у нас в октябре, так что предполагается, что следующая встреча пройдет осенью будущего года", - добавил он.
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