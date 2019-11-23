Дитрих назвал возможные сроки начала выплат компенсаций за авиакеросин

Нам бы очень хотелось дать надежду нашим авиакомпаниям на компенсацию затрат разовых 2018 года на керосин, это важно и с точки зрения подведения итогов года и различных аудиторских мероприятий, которые у них традиционно проходят по итогам года, если возможность выплатить хотя бы небольшой объём в этом году останется, мы ей, конечно, воспользуемся, но основная часть компенсаций по керосину, это, конечно, 2020 год.