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РИА Новости

"Единая Россия" создала структуру для подготовки к выборам-2021

18:15 23.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак и председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак и председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" создала проектный офис, задачей которого станет подготовка к думским выборам 2021 года, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"В структуре исполкома происходят как персональные изменения, так и изменения между подразделениями. И все подразделения, которые так или иначе работают на выборы, образуют собой проектный офис, который внутри исполкома возглавит Роман Любарский, министр внутренней политики Нижегородской области, который возвращается к нам в партию на работу. Ну и соответственно таким образом будет выглядеть электоральный блок", - сказал Турчак.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Вчера, 15:06
Медведев возглавит комиссию по подготовке программы "Единой России"
ЕР в субботу провела в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент Владимир Путин. На съезде партия дала старт кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей прошла ротация и была реформирована структура генсовета.
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19-й съезд "Единой России"Единая РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинПолитика
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