"Единая Россия" создала структуру для подготовки к выборам-2021

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" создала проектный офис, задачей которого станет подготовка к думским выборам 2021 года, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"В структуре исполкома происходят как персональные изменения, так и изменения между подразделениями. И все подразделения, которые так или иначе работают на выборы, образуют собой проектный офис, который внутри исполкома возглавит Роман Любарский, министр внутренней политики Нижегородской области, который возвращается к нам в партию на работу. Ну и соответственно таким образом будет выглядеть электоральный блок", - сказал Турчак.
ЕР в субботу провела в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент Владимир Путин. На съезде партия дала старт кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей прошла ротация и была реформирована структура генсовета.