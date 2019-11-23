"Единая Россия" создала структуру для подготовки к выборам-2021

"В структуре исполкома происходят как персональные изменения, так и изменения между подразделениями. И все подразделения, которые так или иначе работают на выборы, образуют собой проектный офис, который внутри исполкома возглавит Роман Любарский, министр внутренней политики Нижегородской области, который возвращается к нам в партию на работу. Ну и соответственно таким образом будет выглядеть электоральный блок", - сказал Турчак.