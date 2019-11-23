Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

Президент РФ Владимир Путин и митрополит Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время встречи

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.

Митрополит поблагодарил Путина за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.

"Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года", — сказал митрополит Корнилий.

По его словам, еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки

В ответ на это президент уточнил, "были ли сложности и трудности, как они справляются?"

"Справляются с божьей помощью", — заявил митрополит.

Он также поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.