Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
Митрополит поблагодарил Путина за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.
"Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года", — сказал митрополит Корнилий.
По его словам, еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.
В ответ на это президент уточнил, "были ли сложности и трудности, как они справляются?"
"Справляются с божьей помощью", — заявил митрополит.
Он также поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
"Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник", — сказал митрополит Корнилий.