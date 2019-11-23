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РИА Новости

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

18:14 23.11.2019 (обновлено: 21:47 23.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и митрополит Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и митрополит Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
Митрополит поблагодарил Путина за то, что он возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа.
"Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года", — сказал митрополит Корнилий.
По его словам, еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.
В ответ на это президент уточнил, "были ли сложности и трудности, как они справляются?"
"Справляются с божьей помощью", — заявил митрополит.
Он также поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
"Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник", — сказал митрополит Корнилий.
Житель семейского села старообрядцев Тарбагатай в Бурятии Геннадий Гудков.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЛатинская АмерикаВладимир ПутинРоссияОбщество
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