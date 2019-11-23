Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чартеры между Россией и курортами Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих

"Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут", - сказал Дитрих в субботу в кулуарах съезда "Единой России"

"Набор вопросов, которые к египетской стороне были сформулированы с точки зрения обеспечения безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, был направлен ещё летом. Для того, чтобы нам двигаться дальше, с точки зрения открытия авиасообщения по этим городам, нам требуется подтверждение от египетской стороны о проработке этих вопросов и, собственно, устранение тех замечаний, конкретно абсолютно, которые были сформулированы летом", - пояснил министр.

По его словам, такая просьба предоставить информацию в ответ на этот запрос была подготовлена через министерство иностранных дел.

"Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков", - сказал Дитрих.

Он не назвал срок, когда может состояться визит специалистов. "Чтобы нам сформировать предложения и согласовать дату такого визита, нам необходим ответ египетской стороны об устранении высказанных летом вопросов и замечаний. Как только такого рода подтверждение мы получим, мы постараемся оперативно согласовать дату и сформировать состав комиссии", - сказал на это министр.