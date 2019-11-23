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РИА Новости

Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году

18:05 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут", - сказал Дитрих в субботу в кулуарах съезда "Единой России".
"Набор вопросов, которые к египетской стороне были сформулированы с точки зрения обеспечения безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, был направлен ещё летом. Для того, чтобы нам двигаться дальше, с точки зрения открытия авиасообщения по этим городам, нам требуется подтверждение от египетской стороны о проработке этих вопросов и, собственно, устранение тех замечаний, конкретно абсолютно, которые были сформулированы летом", - пояснил министр.
По его словам, такая просьба предоставить информацию в ответ на этот запрос была подготовлена через министерство иностранных дел.
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"Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков", - сказал Дитрих.
Он не назвал срок, когда может состояться визит специалистов. "Чтобы нам сформировать предложения и согласовать дату такого визита, нам необходим ответ египетской стороны об устранении высказанных летом вопросов и замечаний. Как только такого рода подтверждение мы получим, мы постараемся оперативно согласовать дату и сформировать состав комиссии", - сказал на это министр.
Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
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