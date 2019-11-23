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РИА Новости

ВСУ выпустили более 30 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР

17:49 23.11.2019
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в субботу вечером окраины Донецка, выпустив более 30 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 16.30 (совпадает с мск) продолжается обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населённый пункт Пески - Донецкий аэропорт... выпущены 33 мины калибром 120 миллиметров", - сказал собеседник.
Военнослужащие Народной милиции ДНР
Вчера, 10:29
ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Такие обстрелы совершаются регулярно, но обычно за сутки не выпускают более пары десятков мин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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