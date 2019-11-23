ВСУ выпустили более 30 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в субботу вечером окраины Донецка, выпустив более 30 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 16.30 (совпадает с мск) продолжается обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населённый пункт Пески - Донецкий аэропорт... выпущены 33 мины калибром 120 миллиметров", - сказал собеседник.
Такие обстрелы совершаются регулярно, но обычно за сутки не выпускают более пары десятков мин.