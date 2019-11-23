В Киеве задержали шесть человек на марше ко Дню памяти трансгендеров

КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали шесть человек за противоправные действия во время акции по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей, сообщила в субботу пресс-служба столичной полиции.
3 сентября, 17:23Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
По данным ведомства, в центре Киева состоялась акция представителей одной из общественных организаций ко Дню памяти трансгендеров.
"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.
Правовая оценка действий задержанных будет дана после выяснения всех обстоятельств.