В Киеве задержали шесть человек на марше ко Дню памяти трансгендеров

"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.