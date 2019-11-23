Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена

Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна. Архивное фото

Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна

ИРКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Мэр Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

"Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком", — сказал собеседник агентства.

Позднее в Следственном комитете подтвердили информацию об аварии.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна", — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, Карих поздно вечером ехал за рулем легковой машины по Черемховскому району и врезался в стоявший на обочине "Камаз".

Сотрудники СК находятся на месте происшествия.

Впервые Кариха избрали мэром Тулуна в 2010 году. До этого он был спикером местной думы. В сентябре этого года Карих получил на выборах 43 процента голосов и сохранил пост мэра.