Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена

ИРКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
"Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком", — сказал собеседник агентства.
Позднее в Следственном комитете подтвердили информацию об аварии.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна", — говорится в сообщении СК.
По версии следствия, Карих поздно вечером ехал за рулем легковой машины по Черемховскому району и врезался в стоявший на обочине "Камаз".
Сотрудники СК находятся на месте происшествия.
Впервые Кариха избрали мэром Тулуна в 2010 году. До этого он был спикером местной думы. В сентябре этого года Карих получил на выборах 43 процента голосов и сохранил пост мэра.
Летом Тулун, в числе других населенных пунктов Приангарья, пережил две волны наводнения, в результате которого были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и пострадали более 45 тысяч человек.
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