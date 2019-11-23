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РИА Новости

Эксперт рассказал, как не дать автомобилю "замерзнуть"

17:32 23.11.2019 (обновлено: 17:48 23.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение во время снегопада
Дорожное движение во время снегопада
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дорожное движение во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло. Об этом сообщает "За рулем".
После мойки у машины могут намертво схватиться ручки дверей. Если они выдвигаются с помощью электроприводов, без специалистов не обойтись. Чтобы избежать подобных ситуаций, автор статьи рекомендует после мойки тщательно протирать все стыки на ручках.
Часто источником проблемы становятся дверные уплотнители. Их тоже нужно насухо протирать после каждой мойки и несколько раз за сезон обрабатывать силиконовой смазкой. Аналогичным образом следует поступить и с дверными замками, особенно если автомобиль уже не новый. Протирание узлов и силиконовая смазка для уплотнителей помогут предотвратить замерзание и крышки багажника — по конструкции она практически не отличается от боковых дверей.
Стеклоочистители примерзают к лобовому стеклу едва ли не в любой морозный день. Эксперт советует отрывать их до запуска двигателя, так как они могли остаться включенными с вечера. В противном случае можно спалить предохранитель или моторчик. Чтобы избежать проблем, можно на ночь отгибать поводки от стекла. Впрочем, со временем пружины поводков могут ослабнуть.
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Автоэксперт также советует после ночной стоянки "разминать" рукой боковые зеркала с электроприводом складывания. Часто их механизм связан с центральным замком. Если зеркало замерзнет, при открытии замка детали в механизме могут получить повреждения.
Такие же проблемы случаются с электростеклоподъемниками: снег на боковых стеклах активно тает, и вода стекает под уплотнитель и замерзает. На некоторых авто достаточно перед поездкой провести скребком по нижней кромке окна, на других лед подолгу мешает воспользоваться стеклоподъемником. Нажимать на клавиши в таком случае нельзя, чтобы не спалить моторчик, предупреждает эксперт.
Он отметил, что в ночь после мойки нельзя использовать ручной тормоз: если узлы не успели просохнуть, то они заледенеют.
Кроме того, не стоит пользоваться фароомывателями, если поверх форсунок образовалась ледяная корка: механизм попросту не сможет пробить ее.
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