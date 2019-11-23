"Терзайте их, трясите". О чем Путин и Медведев просили единороссов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. стал одним из знаковых политических событий уходящего года. Партия представила не только "народную" программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму 2021 года, но и обновленную управленческую команду. Как проходил XIX съезд правящей партии страны — в материале РИА Новости. Съезд "Единой России" стал одним из знаковых политических событий уходящего года. Партия представила не только "народную" программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму 2021 года, но и обновленную управленческую команду. Как проходил XIX съезд правящей партии страны — в материале РИА Новости.

Планы и приоритеты

Сегодня в московском комплексе ВДНХ особенно оживленно. В солнечную морозную субботу в 75-м павильоне проходит XXI съезд всероссийской политической партии "Единая Россия".

Основная задача съезда — старт нового избирательного цикла, запуск формирования народной программы, с которой партия пойдет на выборы, а также анализ итогов последних двух избирательных циклов 2018-2019 годов.

Все началось с совместного заседания высшего и генерального советов партии. Под руководством председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева, члены советов обсудили повестку, подготовились к голосованию по проектам документов и постановлений.

"Проект решения XIX съезда будет посвящен грядущему предвыборному циклу, — сказал Медведев об одном из приоритетов сегодняшней работы. — Нужно действовать в том направлении, которое волнует большинство наших граждан, и решения этому и будут посвящены. Чтобы показать лучший результат на выборах, нужно сохранить политическое лидерство и улучшить жизнь граждан Российской Федерации".

Также в планах на будущий год — создание шести рабочих групп по различным направлениям. Их представители призывают однопартийцев активно пользоваться новыми технологиями — именно об этом ранее говорил Медведев, предлагая создать единый партийный чат, а также не пренебрегать молодежью, готовить профессиональные кадры и слушать избирателя.

Выступающие один за другим повторяют: живем в динамичное время, необходимо адаптироваться к изменениям и учиться действовать оперативно. Быстро проходит и заседание советов. Единороссы удаляются для подготовки к пленарке.

Без права на халтуру

Как правило, президент Владимир Путин выступает перед членами "Единой России" непосредственно в преддверии думских и президентских выборов. Однако поскольку съезд — предвыборный, выступление откладывать не стали.

"Прежде всего хочу поблагодарить всех вас, членов "Единой России", за совместную работу, за содержательную поддержку", — начал глава государства. Он отметил, что ведущая политическая партия страны на первое место всегда ставила защиту интересов граждан, брала на себя ответственность, не боялась непопулярных решений, которые не приносят очков перед выборами, проявляла волю, доказывала правоту, предлагала повестку на основе сильного гражданского общества и сильного государства.

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Президент попросил сосредоточиться на приоритетах всей страны, выполнении нацпроектов, чтобы люди не просто чувствовали, как жизнь улучшается, но и сами участвовали в работе.

Единороссы постарше согласно кивают, молодые снимают президента на камеры смартфонов. Вообще в зале действительно немало представителей молодого поколения "Единой России". Лицо партии сегодня — это скорее молодой человек или девушка.

От похвалы и благодарности президент перешел к пожеланиям. Он напомнил, что у единороссов "нет морального права халтурить и прикрывать ошибки популизмом". Указал и на нравственные ориентиры: "Члены партии должны их отстаивать и бороться за них. Конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну сдадут".

Владимир Путин указал также на общие национальные ценности, не зависящие от партийной принадлежности: суверенитет, территориальная целостность, обеспечение возможностей для самореализации народа, межнациональное и межконфессиональное единство.

Порция критики (правда, без имен) досталась любителям делать неоднозначные заявления, прикрываясь членством в правящей партии. "Все мы часто упоминаем, что "Единая Россия" — правящая партия. Так оно и есть, но это совсем не значит, что она ассоциируется с любым чиновником во власти, — подчеркнул он. — Это мощная национальная и общественно-политическая сила, но она не должна соглашаться с любым мнением чиновника, даже высокого уровня, и даже если он всякий раз подчеркивает близость к партии".

Глава государства попросил единороссов не дожидаться президентской прямой линии и решать вопросы на местах своевременно. "Сами же видите больничку разваливающуюся или как дети чуть ли не в пятую смену в школу ходят. Так добивайтесь решений от чиновников, терзайте их, трясите", — призвал он.

Завершая обращение, президент напомнил, что лидер — это тот, кто ведет людей за собой и спрашивает с себя строже, чем с других. А суть правящей партии не в том, чтобы править, а чтобы служить народу, который ей доверяет.

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Курс партии — курс президента

Председатель партии Дмитрий Медведев начал выступление с того, что напомнил: скоро партии 18 лет. Однако если для человека это возраст совершеннолетия, то партии взрослеют быстрее, чем люди, отметил он. А значит, и успеть за это время должны куда больше.

Что касается планов на будущее — подготовка к предвыборной кампании. Для успеха необходимо критически оценить свой опыт, обновить программу, дать простор новым идеям, лицам, сделать партию неуязвимой для политических оппонентов и подойти к думским выборам на пике, довольствоваться только победой, отметил премьер.

В основе программы партии, добавил он, — курс президента. Кроме того, на нас лежит особая ответственность — за историческую судьбу России.

© РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда всероссийской политической партии "Единая Россия" © РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда всероссийской политической партии "Единая Россия"

Премьер обратил внимание на важность работы с населением. Нужно не только принимать решения, но и разъяснять народу их целесообразность. "Надо убеждать избирателя в том, что решения выбраны правильно, а это должно подтверждаться улучшением жизни в стране", — сказал он.

При этом он уверен: с поддержкой партии все в норме. "Уходящий год показал, что люди выбирают нас", — заявил он, напомнив, что на сентябрьских выборах члены "Единой России" составили почти 77% народных избранников. "Это свидетельствует об очень масштабной поддержке, кто бы что ни говорил", — добавил Медведев.

В то же время, по данным ВЦИОМа, на ноябрь 2019 года популярность партии повысилась с 32,6% до 33%. Это до сих пор остается одной из самых сложных и важных для ЕР тем. Особенно накануне выборов в Госдуму. Победить на выборах "Единую Россию" сейчас не может никто, однако партийцам важно не допускать внутренних конфликтов и учиться находить компромиссы даже в сложных ситуациях, говорил накануне секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Медведев в выступлении в очередной раз выразил недовольство тем, что некоторые члены партии шли на выборы как самовыдвиженцы. "Участвуя так в выборах, некоторые наши коллеги скорее запутали избирателей и точно не помогли своему избранию", — считает председатель. По его словам, там, где партийная принадлежность не скрывалась, результат оказался выше, поэтому кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партией, а кто стесняется — пусть лучше освободит место тем, кто верит в ее будущее и готов работать.

О недопустимости поддержки единороссов, которые не хотят выдвигаться от партии, Медведев упоминал и ранее. После этого о желании возглавить региональные отделения сообщили 13 губернаторов. Окончательное решение по этому поводу как раз и было принято на съезде.

Глава отметил рост дохода людей, поддержку семей с детьми, освобождение от налога на доход физических лиц тех, кому государство выплачивает компенсации. "Нужно исключить ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и забирает себе 13% (НДФЛ. — Прим. ред.)", — уточнил он, напомнив об уже реализуемых программах.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приняли участие в съезде партии "Единая Россия" © РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приняли участие в съезде партии "Единая Россия"

В заключение Медведев указал, как важно, чтобы избиратель был соавтором программы партии и та, в свою очередь, ориентировалась на новые запросы, меняющуюся жизнь. Призвал он и оставить привычку активизировать усилия лишь перед выборами. "Людям нужен другой календарь, в котором каждый день приближает их к жизни, о которой они мечтают, к будущему, которое мы должны им обеспечить, это наша главная цель", — подытожил премьер.

Обновление кадров

"Ну что, еще работать будем?" — спросил после небольшой паузы председатель партии. И единороссы приступили к голосованию по обновлению кадрового состава генерального и высшего советов. В рамках плановой ротации из них вышли несколько членов партии. При этом голосование по новому составу генсовета было тайным.

Ключевым стало решение о смене замсекретаря генсовета партии, экс-сотрудника администрации президента Виктора Селиверстова, отвечавшего за выборы. О своем уходе также заранее сообщил в соцсетях и замсекретаря генсовета Евгений Ревенко, который курировал взаимодействие с гражданским обществом, а ранее отвечал за работу со СМИ.

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Новыми заместителями секретаря генсовета Александра Турчака стали координатор проекта ЕР "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов , следует из результатов голосования.

Ранее замов у Турчака было пять: первый зам Ольга Баталина и замы Андрей Климов, Александр Грибов, а также Виктор Селиверстов и Евгений Ревенко, покинувшие посты.

Из высшего совета в числе прочих вышли новый глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев , борец Александр Карелин и олимпийский чемпион Алексей Немов. Среди новых его членов — депутаты Госдумы Ирина Роднина и Дмитрий Пирог, сенатор Валерий Рязанский.