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РИА Новости

﻿РЖД обсуждают передачу нескольких "Ласточек" для перевозок по МЦД

17:22 23.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Электропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. РЖД обсуждают возможность передачи Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) нескольких электричек "Ласточка" для перевозок по Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Сейчас на МЦД курсируют поезда "Иволга". Оператором поездов на этих линиях является ЦППК. Ранее ряд СМИ написал, что РЖД могут передать несколько "Ласточек" для МЦД.
"Могу подтвердить, что такая возможность рассматривается. Вопрос обсуждается", - сказали в пресс-службе РЖД в субботу.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
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В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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Центральная пригородная пассажирская компанияРЖДМоскваОбщество
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