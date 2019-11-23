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РИА Новости

Эксперт считает, что обновление и открытость могут поднять рейтинг ЕР

17:16 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкXIX съезд партии "Единая Россия"
XIX съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Обновление и открытость "Единой России", к которым призывало руководство партии на съезде в субботу, могут поднять ее рейтинг, так как избиратель готов к современным течениям, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.
"От руководства партии, лидеров партии, (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (премьер-министра РФ Дмитрия - ред.) Медведева мы услышали важнейшие призывы к обновлению, к тому, чтобы действовать в новом стиле, действовать современно, отвечать на вызовы общества", - сказал РИА Новости Данилин.
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По его словам, в том числе речь идет о том, что партия должна во многом перестать быть ментором, а стать "специалистом по сервисным функциям" - помогать, заботиться, защищать. "Это все должно встать в центре программы партии", - добавил эксперт.
"Конечно же, серьезной темой было обновление, не зря Медведев несколько раз отсылался к деятельности (всероссийской общественной организации - ред.) "Молодой Гвардии Единой России". И важной составляющей должна будет стать открытость в новом стиле - новые приемные, которые, по сути дела, станут многофункциональными центрами", - пояснил он.
Данилин отметил, что сейчас наблюдается некая стагнация рейтинга партии. "Минимумы прошлого года, связанные с пенсионной реформой, уже преодолены. И впредь мы будем иметь рост. Тем более, что партия первая и единственная, кто дает ответ именно на вызов современности. Когда традиционные партии уже не удовлетворяют избирателя, нужно что-то новое, более современное", - уточнил он.
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