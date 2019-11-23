Эксперт считает, что обновление и открытость могут поднять рейтинг ЕР

По его словам, в том числе речь идет о том, что партия должна во многом перестать быть ментором, а стать "специалистом по сервисным функциям" - помогать, заботиться, защищать. "Это все должно встать в центре программы партии", - добавил эксперт.

"Конечно же, серьезной темой было обновление, не зря Медведев несколько раз отсылался к деятельности (всероссийской общественной организации - ред.) "Молодой Гвардии Единой России". И важной составляющей должна будет стать открытость в новом стиле - новые приемные, которые, по сути дела, станут многофункциональными центрами", - пояснил он.

Данилин отметил, что сейчас наблюдается некая стагнация рейтинга партии. "Минимумы прошлого года, связанные с пенсионной реформой, уже преодолены. И впредь мы будем иметь рост. Тем более, что партия первая и единственная, кто дает ответ именно на вызов современности. Когда традиционные партии уже не удовлетворяют избирателя, нужно что-то новое, более современное", - уточнил он.