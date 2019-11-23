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РИА Новости

Медведев закрыл съезд "Единой России"

17:13 23.11.2019 (обновлено: 17:18 23.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидер "Единой России" премьер Дмитрий Медведев завершил работу 19-го съезда партии.
"Еще раз поздравляю обновлённый состав президиума генсовета, желаю вам успехов, и наш партийный день - во всяком случае, мое в нем участие - подходит к концу. Так что с вашего позволения я нашу с вами работу завершаю", - сказал он.
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По окончании пленарного заседания Медведев провёл заседание генерального совета партии, как лидер и член ЕР он также проголосовал за обновлённый состав генсовета и его президиума.
На 19-м съезде в Москве партия дала старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.
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