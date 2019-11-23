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РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов

17:10 23.11.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовМыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в субботу в Охотском море в районе южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в субботу в 23.58 (15.58 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43,8 градуса северной широты и 147,4 восточной долготы – в 124 километрах восточнее Южно-Курильска (райцентра на острове Кунашир). Очаг землетрясения находился на глубине 51 километр", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
"В настоящее время дежурные сейсмологи продолжают опрос на предмет ощущаемости", - заключила собеседница агентства.
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Южно-КурильскКурильские островаЮжно-СахалинскЗемлетрясениеПроисшествия
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