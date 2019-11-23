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РИА Новости

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

16:56 23.11.2019
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
"Видели проект (о гарантированном пенсионном плане - ред.), наконец-то, Минфин его прислал. Сейчас готовим замечания", - сказал Топилин журналистам в кулуарах съезда "Единой России".
По его словам, у ведомства есть вопросы по обеспечению гарантий, есть вопросы по страхованию ответственности. Он отметил, что по документу сейчас идет работа.
ЦБ и Минфин представили в конце октября новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году. ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
При этом пенсионные взносы граждан в систему в пределах 6% от заработной платы предлагается освободить от НДФЛ. Законопроект предусматривает и стимулирующую льготу по налогу на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих работников.
Предполагается, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
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