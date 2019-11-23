В ОП поделились впечатлениями от съезда "Единой России"

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Субботний Субботний съезд "Единой России" показал уверенность его участников в своем политическом будущем и продолжающуюся поддержку со стороны президента, сообщил РИА Новости член федеральной Общественной палаты, директор Института проблем демократии Максим Григорьев

"Съезд партии со стороны производит очень уверенное впечатление. Люди, которые там собрались, уверены в своих позициях, в своем будущем и имеют достаточно ясную программу действий", - рассказал Григорьев РИА Новости.

Отдельно, по мнению эксперта, следует отметить создание правозащитного центра. Как сказал Григорьев, весьма правильно, что самая крупная российская партия будет всерьез заниматься правозащитной работой.

"Я бы также отметил кадровое обновление: много молодых людей, много людей в регионах. Вот этот тренд на обновление, я думаю, им полезен и соответствует требованию текущего момента", - считает Григорьев.

Важным, по словам члена Общественной палаты, стало выступление лидера партии премьера Дмитрия Медведева, заявившего, что кандидаты от ЕР должны гордиться партийной принадлежностью, а если кто-то стесняется, "лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну".

"Я считаю, что в ситуации с выборами в московскую государственную думу была совершена ошибка, когда московское отделение партии "Единая Россия" не выдвинуло людей непосредственно от себя. Очень многие избиратели пришли как электорат "Единой России", он в Москве довольно большой, я думаю, как минимум 30%. Многие, не увидев людей в бюллетенях с надписью партии "Единая Россия", просто не знали, за кого голосовать", - сказал Григорьев.

"На этом фоне эти слова (Медведева) достаточно правильны. У партии "Единая Россия" достаточно большой электорат ответственно мыслящих людей", - считает политолог.

Выступление на съезде президента Владимира Путина говорит о том, что лидер страны не стремится дистанцироваться от партии, добавил эксперт.