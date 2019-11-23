В ГД рассказали о проекте, который обяжет росгвардейцев представляться

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что законопроект об обязанности росгвардейцев представляться могут внести в Госдуму на следующей неделе.
Ранее депутат сообщал РИА Новости, что Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет ее сотрудников представляться по требованию граждан.
"На следующей неделе думаю, что мы ее будем вносить", - ответил Хинштейн на вопрос о ситуации с законопроектом.
Хинштейн пояснял, что в законопроекте будет прописана обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину и при реализации ряда конкретных полномочий.
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По его словам, у Росгвардии всего 31 полномочие, среди которых есть те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, а тем более предъявлением удостоверения - например, пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях. Однако, по мнению депутатов, когда речь идет о реализации сотрудниками Росгвардии полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними - сотрудник Росгвардии или полиции, то в этом случае сотрудник должен представляться.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что, хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.