В ГД рассказали о проекте, который обяжет росгвардейцев представляться

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Зампред комитета Госдумы по безопасности и Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что законопроект об обязанности росгвардейцев представляться могут внести в Госдуму на следующей неделе.

Ранее депутат сообщал РИА Новости, что Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет ее сотрудников представляться по требованию граждан.

"На следующей неделе думаю, что мы ее будем вносить", - ответил Хинштейн на вопрос о ситуации с законопроектом.

Хинштейн пояснял, что в законопроекте будет прописана обязанность сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, если они обращаются к гражданину и при реализации ряда конкретных полномочий.

По его словам, у Росгвардии всего 31 полномочие, среди которых есть те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, а тем более предъявлением удостоверения - например, пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях. Однако, по мнению депутатов, когда речь идет о реализации сотрудниками Росгвардии полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними - сотрудник Росгвардии или полиции, то в этом случае сотрудник должен представляться.