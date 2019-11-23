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РИА Новости

На острове Кижи откроется центр по обучению реставраторов

16:40 23.11.2019 (обновлено: 16:41 23.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Вид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь музея-заповедника Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Вид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь музея-заповедника "Кижи" в Карелии. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества начнет работу на базе музея-заповедника "Кижи" с начала 2020 года, сообщает музей.
"Как сообщила директор музея "Кижи" Елена Богданова, с нового года при поддержке Минкультуры России на острове Кижи начнет действовать Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества. Его цель - повышение квалификации специалистов", - говорится в сообщении.
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Базой для обучения станет учебно-методический центр музея, созданный в 2014 году по рекомендации экспертов ЮНЕСКО для распространения уникального опыта кижских специалистов по реставрации и консервации памятников деревянного зодчества.
Отмечается, что за время работы центра в нем прошли обучение свыше 330 профессионалов и студентов профильных вузов из России и 25 зарубежных стран. Здесь находится не имеющий аналогов в России крытый производственный комплекс, позволяющий вести реставрацию элементов памятников круглый год. Также специалистами музея наработаны уникальные методики исследования, мониторинга, реставрации и консервации памятников.
Кроме того, по инициативе музея в Петрозаводском государственном университете создана кафедра ЮНЕСКО по изучению и сохранению деревянного зодчества, разработаны учебные программы. На базе музея также регулярно проходят тематические научные семинары и конференции, в том числе с международным участием.
В перспективе музей планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, открыть онлайн-курсы, создать базы данных реставраторов, профильных компаний и учебных заведений, говорится в сообщении.
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КультураКижи (музей-заповедник)КижиПетрозаводский государственный университетЮНЕСКОРоссия
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