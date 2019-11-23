На острове Кижи откроется центр по обучению реставраторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества начнет работу на базе Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества начнет работу на базе музея-заповедника "Кижи" с начала 2020 года, сообщает музей.

"Как сообщила директор музея "Кижи" Елена Богданова, с нового года при поддержке Минкультуры России на острове Кижи начнет действовать Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества. Его цель - повышение квалификации специалистов", - говорится в сообщении.

Базой для обучения станет учебно-методический центр музея, созданный в 2014 году по рекомендации экспертов ЮНЕСКО для распространения уникального опыта кижских специалистов по реставрации и консервации памятников деревянного зодчества.

Отмечается, что за время работы центра в нем прошли обучение свыше 330 профессионалов и студентов профильных вузов из России и 25 зарубежных стран. Здесь находится не имеющий аналогов в России крытый производственный комплекс, позволяющий вести реставрацию элементов памятников круглый год. Также специалистами музея наработаны уникальные методики исследования, мониторинга, реставрации и консервации памятников.

Кроме того, по инициативе музея в Петрозаводском государственном университете создана кафедра ЮНЕСКО по изучению и сохранению деревянного зодчества, разработаны учебные программы. На базе музея также регулярно проходят тематические научные семинары и конференции, в том числе с международным участием.