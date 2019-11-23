Посольству в Мадриде не сообщали о задержании в Жироне россиянина

❗️В связи с появлением в местной прессе информации о задержании 4⃣ октября в провинция #Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в Посольство, ни в Генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании 🇪🇸 в установленном порядке не поступало pic.twitter.com/Y7z2kwag7b