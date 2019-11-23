Посольству в Мадриде не сообщали о задержании в Жироне россиянина

Испанская газета Mundo ранее сообщила, что в провинции Жирона 4 октября были задержаны россиянин и украинец, у которых при обыске в автомобиле якобы нашли гранату М-75.
❗️В связи с появлением в местной прессе информации о задержании 4⃣ октября в провинция #Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в Посольство, ни в Генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании 🇪🇸 в установленном порядке не поступало pic.twitter.com/Y7z2kwag7b— Посольство в Испании (@EmbajadaRusaRu) November 23, 2019
"В связи с появлением в местной прессе информации о задержании 4 октября в провинция Жирона россиянина, хотели бы сообщить, что ни в посольство, ни в генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало", - сообщила дипмиссия в Twitter.
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