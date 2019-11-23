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РИА Новости

Посольству в Мадриде не сообщали о задержании в Жироне россиянина

16:38 23.11.2019
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© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне
Акция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне
© AP Photo / Manu Fernandez
Акция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российское посольство в Мадриде не получало от испанских властей уведомлений о задержании в каталонской провинция Жирона гражданина России.
Испанская газета Mundo ранее сообщила, что в провинции Жирона 4 октября были задержаны россиянин и украинец, у которых при обыске в автомобиле якобы нашли гранату М-75.
"В связи с появлением в местной прессе информации о задержании 4 октября в провинция Жирона россиянина, хотели бы сообщить, что ни в посольство, ни в генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало", - сообщила дипмиссия в Twitter.
Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
1 декабря 2017, 18:25
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ЖиронаМадрид (город)РоссияИспанияВ мире
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