Ирак восстановил работу КПП на границе с Ираном, сообщили СМИ

Багдад 16 ноября закрыл для передвижения людей южный погранпереход с Ираном Шаламче из-за протестов в обеих странах. Сообщалось, что о частичном закрытии попросил Тегеран, запрет на проезд касался только людей, товары и грузы продолжали пересекать границу.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.