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РИА Новости

Ирак восстановил работу КПП на границе с Ираном, сообщили СМИ

16:28 23.11.2019
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© YuNis AL BayatiПограничный переход между Ираком и Ираном
Пограничный переход между Ираком и Ираном
© YuNis AL Bayati
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Управление пограничных переходов Ирака восстановило в полном объеме работу южного перехода Шаламче на границе с Ираном, который был закрыт ранее из-за протестов, сообщает информационный портал "Ахбар аль-Ирак".
Багдад 16 ноября закрыл для передвижения людей южный погранпереход с Ираном Шаламче из-за протестов в обеих странах. Сообщалось, что о частичном закрытии попросил Тегеран, запрет на проезд касался только людей, товары и грузы продолжали пересекать границу.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и среди силовиков.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.
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