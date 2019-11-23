В Госдуме на следующей неделе обсудят проект о домашнем насилии

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.