Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T16:27+0300
https://ria.ru/20191123/1561513081.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:484:2778:2047_1036x0_80_0_0_ae75686529b2393e6a228155517c66f3.jpg
РИА Новости

В Госдуме на следующей неделе обсудят проект о домашнем насилии

16:27 23.11.2019
303
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Госдумы по обсуждению поправок к законопроекту о домашнем насилии соберется на следующей неделе, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
"На следующей неделе собирается рабочая группа по поправкам. Сейчас собираются со всех ведомств, министерств (данные)", - сказала Пушкина журналистам.
Здание Минюста РФ
19 ноября, 16:47
Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того, как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрены штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток или исправительные работы от 60 до 120 часов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
Здание Государственной думы России
18 ноября, 09:23
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
1011918
Обсудить 2
Оксана ПушкинаТатьяна МоскальковаЕлена МизулинаГосдума РФМихаил ФедотовРоссияОбщество
Рекомендуем
Вид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь музея-заповедника Кижи в Карелии
На острове Кижи откроется центр по обучению реставраторов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев закрыл съезд "Единой России"
Ученики в классе во время занятия
Якутским школьниками разрешили исполнять сокращенную версию гимна
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Волин рассказал, почему в семи регионах откладывается вещание врезок
Бразилия
Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро
Задержание
Под Иркутском задержали мужчину, пытавшегося убить знакомую в лесу
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов
Росгвардия
В ГД рассказали о проекте, который обяжет росгвардейцев представляться
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
Число оставшихся без тепла домов в Новосибирске сократилось до 111
Странная практика забирать 13%: Дмитрий Медведев об НДФЛ и помощи пострадавшим в ЧС
Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации пострадавших в ЧС
Амстердамский кофешоп
АТОР: в Нидерландах планируют запретить туристам посещать кофешопы
Сотрудник полиции
В Москве пропал барнаульский фотограф Александр Волобуев
Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния