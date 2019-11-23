Иран пообещал "сокрушительный ответ" странам, причастным к беспорядкам

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Вице-президент Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири предупредил страны региона о "сокрушительном ответе", который ждет их, если будет доказана их причастность к разжиганию беспорядков в Иране, передает агентство Fars

"Некоторые страны региона должны знать, что они не увидят хороших времен в регионе, если будут найдены доказательства того, что они вмешались, чтобы создать беспорядки в Иране. Иран не та страна, которая будет мириться с такими шутками и поведением", - заявил Джахангири.

Он добавил, что если окажется, что какие-либо страны вмешались во внутренние дела Ирана, чтобы нанести ему вред, они "несомненно получат сокрушительный ответ".