Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T23:46+0300
https://ria.ru/20191123/1561512884.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/145698/18/1456981840_0:476:1152:1124_1036x0_80_0_0_d20f5d6382b69a227115b7dbcb670785.jpg
РИА Новости

Отработавший российский спутник "Космос-2422" сгорел в атмосфере

16:21 23.11.2019 (обновлено: 23:46 23.11.2019)
17124
© Фото : Twitter/РоскосмосВид из космоса
Вид из космоса
© Фото : Twitter/Роскосмос
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Специалисты центра разведки космической обстановки российских Космических войск подтвердили, что фрагменты аппарата "Космос-2422" сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, схождение с орбиты произошло в 01:15 мск 23 ноября над акваторией Тихого океана.
Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018
18 октября, 14:54
Россия укрепила систему предупреждения о ракетном нападении
Аппарат военного назначения "Космос-2422" запустили 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Он выработал свой ресурс.
7626611314
Обсудить 11
Воздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФРоссия
Популярные комментарии
для ура-патриотов инфа..В настоящее время Россия развернула космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В состав системы входят спутники «Тундра», первый из которых запустили в 2015 году, второй — в 2017-м. Первый заместитель главкома воздушно-космических сил генерал Павел Кураченко говорил, что до 2020 года планируется ввести около десяти таких спутников и построить пять радиолокационных станций СПРН. ТАСС писало, что эти сроки будут сдвинуты до 2022 года... Если с арифметикой плохо-на пальцах посчитайте "крутость системы"
23 ноября, 17:16
Илья Беляев
28400019
Так санкции резко затормозили строительство новых военных спутников. Об этом не любят говорить, но факты приведены в предыдущем посте.
23 ноября, 17:28
Павел Иванов
28100022
Рекомендуем
Астероид над Землей
"Роскосмос" сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
"Терзайте их, трясите". О чем Путин и Медведев просили единороссов
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Ребенок за рулем автомобиля
Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка попыталась оправдаться
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Президент РФ Владимир Путин и митрополит Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий во время встречи
Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с Бермудским треугольником
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ
Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния