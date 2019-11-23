Отработавший российский спутник "Космос-2422" сгорел в атмосфере

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Специалисты центра разведки космической обстановки российских Космических войск подтвердили, что фрагменты аппарата "Космос-2422" сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, схождение с орбиты произошло в 01:15 мск 23 ноября над акваторией Тихого океана.
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Аппарат военного назначения "Космос-2422" запустили 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Он выработал свой ресурс.