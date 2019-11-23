ЕР обновила генсовет: заместителями Турчака стали Хинштейн и Перминов

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новыми заместителями секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака стали координатор проекта ЕР "Историческая память" депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, следует из документа ЕР.
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент Владимир Путин. На съезде партия дала старт выборной кампании 2021 года, проводит ротацию в руководстве и реформирует структуру генсовета и исполкома партии. В рамках работы съезда в состав генсовета и президиума генсовета ЕР были приняты ряд новых членов.
До сих пор у Турчака было пять заместителей: первый зам Ольга Баталина и замы Андрей Климов, Александр Грибов, Евгений Ревенко и Виктор Селиверстов. Последний сегодня покинул этот пост. Ревенко ранее тоже писал, что уходит, но позже пресс-служба ЕР сообщила журналистам, что он остается заместителем секретаря генсовета. Теперь заместителей шесть.
"Перминов Сергей Николаевич - заместитель секретаря генерального совета партии", - говорится в документе, распространенном на съезде.
Полномочия заместителя секретаря генсовета ЕР также возлагаются на Хинштейна.
Кроме того, в президиум генерального совета вошли руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, секретарь нижегородского отделения, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и депутат Госдумы Михаил Старшинов.
Прекратили членство в президиуме генсовета, в том числе, лидер "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
В генсовет партии вошли врио губернатора Севастополя, секретарь севастопольского отделения ЕР Михаил Развожаев, а также губернатор Брянской области, секретарь брянского отделения Александр Богомаз и другие.
Выведена из генсовета была руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова.
Выборы нового состава генсовета были тайными.
На съезде также было принято решение об изменении в структуре центрального исполкома ЕР. Турчак рассказал о формировании проектного офиса, который внутри исполкома возглавит министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский. Основной задачей проектного офиса станет подготовка к выборам.