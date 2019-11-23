ЕР обновила генсовет: заместителями Турчака стали Хинштейн и Перминов

"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд , который посетил президент Владимир Путин. На съезде партия дала старт выборной кампании 2021 года, проводит ротацию в руководстве и реформирует структуру генсовета и исполкома партии. В рамках работы съезда в состав генсовета и президиума генсовета ЕР были приняты ряд новых членов.

До сих пор у Турчака было пять заместителей: первый зам Ольга Баталина и замы Андрей Климов, Александр Грибов, Евгений Ревенко и Виктор Селиверстов. Последний сегодня покинул этот пост. Ревенко ранее тоже писал, что уходит, но позже пресс-служба ЕР сообщила журналистам, что он остается заместителем секретаря генсовета. Теперь заместителей шесть.

"Перминов Сергей Николаевич - заместитель секретаря генерального совета партии", - говорится в документе, распространенном на съезде.

Полномочия заместителя секретаря генсовета ЕР также возлагаются на Хинштейна.

Кроме того, в президиум генерального совета вошли руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, секретарь нижегородского отделения, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Прекратили членство в президиуме генсовета, в том числе, лидер "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

В генсовет партии вошли врио губернатора Севастополя, секретарь севастопольского отделения ЕР Михаил Развожаев, а также губернатор Брянской области, секретарь брянского отделения Александр Богомаз и другие.

Выведена из генсовета была руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова.

Выборы нового состава генсовета были тайными.