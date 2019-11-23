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РИА Новости

Аксенов заявил, что новая власть Украины не меняет отношение к Крыму

16:13 23.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что политика Украины в отношении крымского региона с приходом новой власти не изменилась: "маразм крепчает".
"К сожалению, маразм крепчает на Украине. Сегодня ситуация не изменилась. Мы видим, что все оценивается только с одной точки зрения, как сделать нам хуже и максимально нагадить российскому Крыму, не дать развиться, соответственно, поставить максимум барьеров", - сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО. Видео выступления Аксенов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, с точки зрения международной повестки давление на Крым не прекращается.
"Но мы двигаемся вперед. Развиваем все направления", - заявил Аксенов.
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