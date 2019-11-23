Аксенов заявил, что новая власть Украины не меняет отношение к Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что политика Украины в отношении крымского региона с приходом новой власти не изменилась: "маразм крепчает".
"К сожалению, маразм крепчает на Украине. Сегодня ситуация не изменилась. Мы видим, что все оценивается только с одной точки зрения, как сделать нам хуже и максимально нагадить российскому Крыму, не дать развиться, соответственно, поставить максимум барьеров", - сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО. Видео выступления Аксенов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, с точки зрения международной повестки давление на Крым не прекращается.
"Но мы двигаемся вперед. Развиваем все направления", - заявил Аксенов.
18 ноября, 02:47Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".