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РИА Новости

Якутским школьниками разрешили исполнять сокращенную версию гимна

16:12 23.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченики в классе во время занятия
Ученики в классе во время занятия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ученики в классе во время занятия. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Школьники Якутии, где ввели практику ежедневного исполнения гимна России в учебных заведениях, перед уроками могут исполнять сокращенный вариант, заявил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
Глава Якутии исполнил гимн со школьниками
21 ноября, 08:53
Глава Якутии спел российский гимн со школьниками
Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о проекте "Мы – будущее России". Согласно документу, с 21 ноября в Якутии введена практика ежедневного исполнения гимна России в школах. В Минпросвещения России, комментируя инициативу, отметили, что российские школы по закону могут самостоятельно принимать решение об исполнении гимна РФ, власти приветствует патриотическое воспитание.
"Хотелось бы дать разъяснение, что ежедневное исполнение (прослушивание или пение) рекомендуется проводить в классах перед началом первого урока, учитывая двухсменное обучение, при этом правилами исполнения гимна допускается и сокращённое исполнение гимна. По решению самих образовательных организаций возможно полное исполнение гимна только в начале учебной недели на торжественной линейке", - отметил якутский министр в своем аккаунте в соцсети Instagram.
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РоссияЯкутияОбразование - Общество
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