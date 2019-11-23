Якутским школьниками разрешили исполнять сокращенную версию гимна

"Хотелось бы дать разъяснение, что ежедневное исполнение (прослушивание или пение) рекомендуется проводить в классах перед началом первого урока, учитывая двухсменное обучение, при этом правилами исполнения гимна допускается и сокращённое исполнение гимна. По решению самих образовательных организаций возможно полное исполнение гимна только в начале учебной недели на торжественной линейке", - отметил якутский министр в своем аккаунте в соцсети Instagram.