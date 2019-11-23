Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза

"До сих пор не могут унитазы у себя найти. Жалобы Зеленский (президент Украины – ред.) пишет. Не стыдно им такое заявлять. Лучше бы молчали сидели. Это говорит об уровне украинской политики. Точно наши пограничники ничего себе не присвоили, поэтому я коллегам даже сказал, что давайте подарим им два российских унитаза, пусть радуются", - сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО.