Нарышкин оценил взаимодействие спецслужб России и Турции

"Мы взаимодействуем с коллегами из спецслужб - не только Турции, но и с другими - в части противодействия терроризму, обмениваемся оперативной, сигнальной информацией, информируем друг друга по тем сигналам, которые получаем. Так что на этом уровне взаимодействие очень всегда хорошее, в том числе с турецкими спецслужбами", - сказал он.