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Война в Сирии
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РИА Новости

Нарышкин оценил взаимодействие спецслужб России и Турции

16:03 23.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника "История Крыма"
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника История Крыма
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взаимодействие российских и турецких спецслужб в борьбе с терроризмом сейчас находится на хорошем уровне, заявил РИА Новости глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии был пойман боевик запрещенной в России террористической группировки ИГ*, который был организатором терактов в России и Германии.
Нарышкин сказал, что конкретно об этом задержании ему неизвестно.
"Мы взаимодействуем с коллегами из спецслужб - не только Турции, но и с другими - в части противодействия терроризму, обмениваемся оперативной, сигнальной информацией, информируем друг друга по тем сигналам, которые получаем. Так что на этом уровне взаимодействие очень всегда хорошее, в том числе с турецкими спецслужбами", - сказал он.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
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