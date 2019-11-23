В Одесском заливе содержание нефтепродуктов в 157 раз превысило норму

КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Содержание нефтепродуктов в месте крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе превышает норму в 157 раз, сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.
Ранее стало известно, что танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Как отмечает украинское интернет-издание "Думская", танкер "Делфи" сел на мель в ночь на пятницу, на борту был экипаж из трех человек. Его эвакуировали в пятницу. В Морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.
"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - написал Фирсов на странице в соцсети Facebook.
Он отметил, что вдоль берега удалось растянуть сорбирующие боны. "Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - отметил и. о. главы Госэкоинспекции.
Фирсов сообщил, что "владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы".
22 ноября, 16:57Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали