В Одесском заливе содержание нефтепродуктов в 157 раз превысило норму

Он отметил, что вдоль берега удалось растянуть сорбирующие боны. "Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - отметил и. о. главы Госэкоинспекции.